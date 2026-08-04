Panamá Sub-21 derrota a Cuba y clasifica a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Sub-21 de Panamá aseguró su clasificación a las semifinales del torneo de fútbol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse con autoridad 3-0 sobre Cuba en el Estadio Moca 85.

El conjunto panameño dominó el compromiso de principio a fin y encontró la ventaja gracias a un doblete de Rubén Collymore, mientras que Carlos Sinisterra completó la goleada para sellar una actuación contundente. Con este resultado, el equipo nacional confirmó su boleto a la siguiente ronda y mantiene vivas sus aspiraciones de luchar por una medalla en la competencia.

La victoria también refleja el buen momento que atraviesa la selección canalera, que llegó a este encuentro tras vencer con el mismo marcador de 3-0 a Costa Rica en la jornada anterior, consolidando una destacada fase de grupos bajo la dirección del cuerpo técnico nacional.

Con el pase a las semifinales asegurado, Panamá buscará mantener su buen rendimiento y dar un paso más hacia la final del certamen. El combinado nacional ha mostrado solidez defensiva y efectividad en ataque, dos aspectos que lo convierten en uno de los equipos más destacados del torneo y que alimentan la ilusión de conquistar el título regional.