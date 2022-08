Warner Bros. descarta por completo estreno de “Batgirl”

En una movida sumamente inusual que sacudió a Hollywood, Warner Bros. canceló el estreno de “Batgirl” planeado para HBO Max, descartando por completo la película de 90 millones de dólares a medida que reformula su enfoque en el streaming y las películas de DC Comics.

El estudio finalmente decidió que “Batgirl”, que estaba casi terminada, no merecía debutar ni en streaming ni en cines. En su lugar, optó por descartar por completo la película protagonizada por la estrella de “In the Heights” (“En el barrio”) Leslie Grace como Batichica y coprotagonizada por Michael Keaton (en su regreso como Batman), J.K. Simmons y Brendan Fraser. La cinta, cuya producción terminó en abril, fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

La decisión de Warner Bros., sin ningún paralelo obvio en la historia de Hollywood, conmocionó a la industria. Cuando una película de gran presupuesto no cumple con las expectativas de un estudio, generalmente se vende o se descarta en silencio con poca fanfarria. “Batgirl”, que recibió luz verde antes de la fusión de WarnerMedia con Discovery Inc., simplemente no verá la luz del día.