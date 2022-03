Putin: “Las sanciones son una declaración de guerra”

Las sanciones que se están imponiendo a Rusia son como “una declaración de guerra”, afirmó hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, que subrayó que con las acciones armadas contra Kiev lo que busca es evitar que Ucrania se convierta en una “potencia nuclear”.

“Mucho de lo que está pasando ahora y de lo que estamos presenciando y de lo que va a pasar es sin duda una forma de luchar contra Rusia. Y estas sanciones que se nos imponen son como una declaración de guerra”, afirmó el líder del Kremlin, según lo reprodujo la prensa de su país, entre otras la agencia Interfax .

“Si el actual liderazgo ucraniano continúa haciendo lo que hace y no comprende nuestras preocupaciones sobre la posibilidad de que se coloquen armas nucleares en su territorio, está cuestionando el futuro de Ucrania como estado”, enfatizó Putin.

En Ucrania “los que se oponen a las operaciones militares contra Rusia” son simplemente “agarrados en la calle y fusilados sin juicio ni investigación”, amplió el presidente ruso.

Putin, trazó entonces diferencias entre Rusia y Ucrania, porque, según argumentó, en su país “hay opositores que van expresando su opinión sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de nuestras operaciones en Ucrania”.

“La decisión de lanzar la operación especial fue difícil”, amplió, según lo reprodujo la agencia estatal TASS, en referencia a la invasión de Ucrania, que el Kremlin define como una “operación militar especial”.

Y agregó que no puede “aceptar la posibilidad de que Ucrania se convierta en una potencia nuclear”.

Putin, quien habló en una reunión con empleados de aerolíneas por el Día de la Mujer, dijo que Rusia ha puesto sus términos sobre la mesa y está esperando que los ucranianos respondan.

El líder ruso rechazó como “tonterías y teatro del absurdo” la acusación de que Rusia no había respetado los acuerdos de Minsk. “Recientemente, las autoridades de Kiev han comenzado a declarar abiertamente, públicamente, que no cumplirán los acuerdos. Bueno, están hablando de eso directamente desde las pantallas de televisión, en Internet, en todas partes, diciendo ‘No nos gusta, no lo haremos'”, agregó. (ANSA)