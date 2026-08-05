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Ataque con drones provoca incendio en centro logístico de Wildberries en Rusia

Published

5 horas atrás

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Un ataque con drones atribuido a Ucrania provocó un incendio en un centro logístico de Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico de Rusia, ubicado en la región de Tula, al sur de Moscú.

De acuerdo con las autoridades rusas, el ataque dejó una persona herida y ocasionó daños en las instalaciones, lo que obligó a evacuar al personal y redirigir las operaciones de distribución mientras los equipos de emergencia controlaron el incendio.

Wildberries confirmó que sus trabajadores fueron evacuados de forma segura y que las entregas serán canalizadas a otros centros logísticos. La empresa ha sido blanco de varios ataques con drones en las últimas semanas, en medio de la estrategia ucraniana de afectar la infraestructura de abastecimiento y logística rusa.

El incidente se produce mientras continúan intensificándose los ataques entre ambos países. Ese mismo día, Rusia lanzó un nuevo bombardeo contra Kiev, mientras Ucrania mantiene sus operaciones de largo alcance contra objetivos considerados estratégicos dentro del territorio ruso. 

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