Influenza suma nuevas víctimas en Panamá y el Minsa refuerza llamado a vacunarse

El Ministerio de Salud (Minsa) volvió a alertar sobre el impacto de la influenza en Panamá, luego de confirmar una nueva defunción asociada a esta enfermedad y actualizar otro fallecimiento registrado anteriormente.

De acuerdo con el informe epidemiológico correspondiente a la semana del 12 al 18 de julio de 2026, el país acumula 58 muertes por influenza en lo que va del año, una situación que mantiene a las autoridades sanitarias insistiendo en la importancia de la prevención y, especialmente, de la vacunación.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es que, según el reporte, ninguna de las personas fallecidas había recibido la vacuna contra la influenza durante la temporada actual. Además, el 82% tampoco contaba con vacunación correspondiente al año 2025.

El informe también señala que una proporción importante de los fallecidos presentaba factores de riesgo relacionados con su condición de salud. Entre estos se encuentran enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales, además de factores asociados a la edad.

Los adultos mayores continúan representando el grupo más afectado. Del total de defunciones registradas, el 60.3% corresponde a personas de 65 años o más, mientras que los menores de un año representan el 11.1%.

Ante este panorama, el Minsa mantiene el llamado a la población a acudir a los puntos habilitados para recibir la vacuna contra la influenza, especialmente aquellas personas que forman parte de los grupos considerados de mayor riesgo.