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Accidente ferroviario en México deja dos muertos

Published

7 horas atrás

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 Un tren de carga impactó contra una pipa de combustible en Querétaro, lo que provocó una fuerte explosión, dejando al menos dos personas fallecidas.

El accidente ocurrió en el puente Viborillas, sobre la carretera estatal 100, cuando el camión intentó ganarle el paso al tren. En el percance también estuvo involucrada una camioneta. El impacto desató un incendio visible a varios kilómetros de distancia y obligó al cierre de la zona.

El secretario de gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que las cifras son preliminares y confirmó, además, que cuatro personas resultaron heridas.

La Fiscalía General de Querétaro informó que se abrió una carpeta de investigación sobre los hechos para deslindar responsabilidad.

En los últimos años, en la región centro del país se han registrado diversos accidentes de alto impacto que involucran vehículos de carga y materiales peligrosos, lo que ha encendido las alertas sobre los riesgos en el traslado de gas y combustible.

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