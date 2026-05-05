Estados Unidos afirma que el alto el fuego con Irán se mantiene

Líderes militares estadounidenses declararon que el alto el fuego sigue vigente un día después de que se culpara a Irán de nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y contra los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, el principal aliado estadounidense informó haber sido atacado nuevamente con drones y misiles iraníes el martes.

Aun así, la frágil tregua alcanzada hace casi un mes parecía mantenerse, mientras las fuerzas estadounidenses continuaban sus esfuerzos para reabrir el estrecho, una vía marítima vital para el suministro energético mundial. El lunes, Estados Unidos anunció la apertura de un canal y el hundimiento de seis pequeñas embarcaciones iraníes que habían amenazado a buques mercantes.

Hasta el momento, solo se tiene constancia de que dos buques mercantes hayan transitado por la nueva ruta vigilada por Estados Unidos, mientras que cientos más permanecen bloqueados en el golfo Pérsico. Los transportistas siguen mostrándose recelosos, y no está claro si la acción militar estadounidense podrá tranquilizarlos sin reavivar el conflicto que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.