México hará historia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol ostenta el récord de ser el país con más participaciones en la historia de la Copa Mundial de la FIFA sin haber conseguido levantar el título.

A lo largo de sus participaciones, el Tri ha disputado 60 partidos, con un balance de 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas. Además, ha marcado 62 goles y recibido 101, ubicándose en el puesto 13 de la tabla histórica de los Mundiales.

México es también una de las selecciones con más Copas del Mundo disputadas, solo por detrás de Alemania, Brasil, Italia y Argentina. Sin embargo, sus mejores actuaciones llegaron únicamente cuando fue anfitrión del torneo.

En México 1970, la selección logró superar la fase de grupos y alcanzar por primera vez los cuartos de final. En esa instancia cayó 4-1 ante Italia, selección que posteriormente sería subcampeona del torneo. El mismo resultado alcanzó en México 1986, convirtiendo esas dos ediciones en las mejores actuaciones de su historia.

La Copa Mundial de 2026 marcará un nuevo capítulo para el fútbol mexicano, ya que el país será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Con ello, México se convertirá en la primera nación en albergar tres veces una Copa del Mundo, tras haber organizado las ediciones de 1970 y 1986.