Nuevas potencias emergen rumbo al Mundial 2026:

Curazao, Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania hacen historia.

El fútbol mundial vive una transformación histórica rumbo al 2026 FIFA World Cup. Las selecciones de Curaçao, Cabo Verde, Uzbekistan y Jordan aseguraron, por primera vez en su historia, su clasificación a una Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en las grandes revelaciones de las eliminatorias.

Cada equipo destacó por su disciplina táctica, solidez defensiva y crecimiento competitivo. Curazao sorprendió al mantenerse invicto durante todo el proceso clasificatorio, mientras que Cabo Verde firmó una campaña histórica en África gracias a su orden colectivo y efectividad ofensiva.

En Asia, Uzbekistán confirmó el crecimiento sostenido de su proyecto futbolístico tras completar una eliminatoria casi perfecta, con Eldor Shomurodov como una de sus principales figuras. Jordania, por su parte, selló una clasificación histórica liderada por Ali Olwan y una propuesta ofensiva que logró imponerse en los momentos más exigentes.

La presencia de estas cuatro selecciones refleja el nuevo equilibrio competitivo del fútbol internacional y anticipa un Mundial 2026 lleno de nuevas historias y protagonistas inesperados.