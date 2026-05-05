AMP aclara lo sucedido tras incendio en buque de bandera panameña

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que tras el reporte de un incendio en la sala de máquinas del buque de carga general de bandera panameña M/V HMM NAMU, se activaron de inmediato los protocolos de seguimiento y respuesta, confirmando que los 24 tripulantes se encuentran a salvo y que la situación está bajo control técnico.

Desde la notificación del incidente, esta administración ha mantenido comunicación constante con los operadores. El incendio se produjo luego de una explosión en la sala de máquinas, mientras el buque se encontraba fondeado cerca de la terminal petrolera Mubarek, en aguas de los Emiratos Árabes Unidos.

Gracias a la rápida acción de la tripulación, se evitó la propagación del fuego y se preservó la integridad estructural del buque, que actualmente opera con generadores de emergencia mientras especialistas evalúan posibles daños.

La embarcación operada por la compañía surcoreana HMM Co., Ltd., será trasladada a un astillero regional para sus reparaciones, gestionadas a través de una empresa de salvamento marítimo.

Las autoridades de Corea del Sur han informado el inicio de una investigación oficial para determinar las causas del siniestro.

https://x.com/AMP_Panama/status/2051730125566190044