La Met Gala 2026 reúne a las grandes estrellas entre moda y creatividad

La ciudad de Nueva York volvió a convertirse en el epicentro del glamour con la celebración de la Met Gala 2026, que este año giró en torno al concepto “Arte de vestuario”. Más de 300 invitados desfilaron por la emblemática escalinata del Museo Metropolitano de Arte, dejando claro por qué es una de las noches más esperadas del mundo fashion.

Inspiraciones que marcaron la alfombra

Entre los looks más comentados destacó el de Sabrina Carpenter, quien tomó como referencia el clásico Sabrina (1954 film) para construir su estilismo, diseñado por la casa Dior.

Por su parte, Bad Bunny apostó por una propuesta arriesgada que lo mostraba con una apariencia envejecida, combinando peluca, maquillaje y accesorios que captaron todas las miradas.

Estrellas que no pasaron desapercibidas

Figuras como Kim Kardashian, Rauw Alejandro, Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Maluma y Anne Hathaway también formaron parte del evento, cada una con propuestas que reflejaron la creatividad de la temática.

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Ausencias que dieron de qué hablar

Aunque la alfombra brilló con grandes nombres, algunas figuras habituales no asistieron. Entre ellas, Zendaya y Tom Holland, así como Timothée Chalamet, quien optó por asistir a un partido de los New York Knicks en lugar del evento. En contraste, Kylie Jenner sí dijo presente en la gala.