Bomberos conmemora 112 años de la Tragedia de El Polvorín

Hoy, 5 de mayo, se conmemoran 112 años de la Tragedia del Polvorín, ocurrida en Ciudad de Panamá, un hecho histórico que honra la memoria de seis valientes bomberos que perdieron la vida el 5 de mayo de 1914, tras intentar apagar un incendio en un depósito de municiones y explosivos.

En la madrugada de ese día, el polvorín un edificio de mampostería ubicado en la Avenida Nacional, cerca de lo que hoy es el Hospital Santa Fe, era utilizado por empresas privadas y la Policía Nacional como depósito de material explosivo y municiones.

Al declararse el incendio, se activaron las alarmas y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar. Apenas iniciaban la extinción, tras conectar las mangueras, una gigantesca explosión cobró la vida de los bomberos Juan Bautista Beltrán, Alonso Teleche, Félix Antonio Álvarez, Luis De Bazach, Luis Buitrago y Faustino Rueda. La explosion también dejó heridos a otros bomberos, miembros de la Policía Nacional y civiles. Del edificio no quedó nada, más que una nube de polvo tras la devastadora explosión.

Cada año, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá realiza diversas actividades para rendir homenaje a los fallecidos. En la Plaza 5 de Mayo se colocan ofrendas florales en el monumento dedicado a los bomberos que perdieron la vida, y se lleva a cabo el tradicional “Pasa Lista de Honor” a los Héroes del Polvorín, conmemorando este 5 de mayo los 112 años de la tragedia.