Dos misiles rusos y un presunto dron cayeron el viernes en Polonia, en lo que el primer ministro polaco describió como una posible provocación orquestada para coincidir con ejercicios militares europeos en su país, destinados a una eventual misión de posguerra en Ucrania.

Los incidentes tuvieron lugar mientras Rusia llevaba a cabo un intenso bombardeo nocturno contra la vecina Ucrania. Este suceso ha avivado las tensiones entre Europa y Moscú, justo cuando Estados Unidos intenta impulsar las negociaciones —en las que actúa como mediador— para poner fin a la guerra iniciada con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace casi cinco años.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que, al parecer, «estamos ante una provocación intencionada» por parte de Rusia.

Por el momento, no ha habido comentarios por parte de Moscú sobre los misiles y el presunto dron, ni tampoco sobre los ejercicios militares realizados el viernes.

Según informaron las autoridades, se cree que uno de los misiles rusos impactó a unos 35 kilómetros (22 millas) del lugar donde se desarrollaban los ejercicios militares. Un misil de crucero Kh-101 cayó a aproximadamente 50 kilómetros (30 millas) de la frontera con Ucrania, mientras que lo que las autoridades consideran probablemente un dron a reacción impactó a unos 30 kilómetros (20 millas) de dicha frontera.