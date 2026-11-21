Se ha resuelto finalmente uno de los mayores enigmas de las matemáticas.

Al menos así lo anunció Levent Alpöge, un matemático de origen turco-estadounidense de 34 años, quien afirmó haber encontrado una prueba para la célebre Hipótesis de Riemann, que tiene 167 años sin respuesta.

Este enigma, formulado por Bernhard Riemann en 1859, ha desconcertado a la comunidad científica por décadas, ya que no se ha podido comprobar cómo es realmente la estructura de los números primos hasta ahora.

Y por qué es tan importante este anuncio. Pues, la solución a la Hipótesis de Riemann permitirá hacer avances significativos en otros campos científicos como la estadística, la criptografía y la física teórica.

Pero hay un detalle detrás de todo esto, Alpöge es un trabajador de Antrofic y confesó que necesitó la ayuda de Claude para poder verificar la Hipótesis de Riemann. Esto ha generado dudas en el mundo científico, que se mantiene cauteloso y señala que la validación definitiva de este anuncio exige una verificación independiente exhaustiva.

La propuesta no se presentó en un ensayo académico tradicional, sino en 17 millones de líneas de código en el lenguaje de programación Lean. Según expertos en la materia como el profesor Alex Kontorovich, de la Universidad de Rutgers, la computadora ha verificado paso a paso la consistencia lógica del argumento, aunque la comprensión y revisión humana completa requerirá un proceso largo y riguroso. Este logro se suma a anuncios recientes de otras firmas tecnológicas, como OpenAI con la ecuación de Navier-Stokes, confirmando la aceleración de la inteligencia artificial en el ámbito científico.