Anuncian calendario Oficial del Campeonato Nacional de Béisbol U-12

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anuncia oficialmente el calendario del Campeonato Nacional de Béisbol U-12 2026, evento que reunirá a las futuras promesas del béisbol panameño en una competencia llena de talento, disciplina y pasión por el deporte nacional.

El torneo dará inicio el próximo sábado 9 de mayo, con el desarrollo de la serie regular, que se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo, donde las distintas novenas del país competirán en busca de su clasificación a la siguiente fase.

Posteriormente, los mejores equipos avanzarán a la Serie Semifinal, programada para el viernes 15 de mayo, en la que se enfrentarán los equipos clasificados de los grupos A y B, en duelos decisivos que definirán a los finalistas del certamen.

La Serie Final se disputará el sábado 16 de mayo, jornada en la que se conocerá al campeón nacional de la categoría U-12, consolidando así el desarrollo y proyección del béisbol menor en Panamá.

Este importante certamen se llevará a cabo en el Complejo MVP Sport, escenario que será sede de todos los encuentros y punto de encuentro para el talento juvenil del país.

Este campeonato representa una plataforma fundamental para el crecimiento deportivo de los jóvenes peloteros, fomentando valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, pilares que promueve la FEDEBEIS a nivel nacional.

La Federación invita a todos los fanáticos, familiares y seguidores del béisbol a respaldar a sus equipos y ser parte de esta gran fiesta deportiva que celebra el presente y futuro del béisbol panameño.

(Prensa Fedebeis)