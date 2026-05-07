Rusia dice que Ucrania lanzó un ataque con drones después rechazar la oferta de alto el fuego

Las defensas aéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, según informó el jueves el Ministerio de Defensa ruso, en lo que parece ser un ataque de gran envergadura después de que Moscú rechazara el alto el fuego propuesto por Kiev a principios de semana y aumentara la tensión por la seguridad durante las próximas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia.

Según el Ministerio de Defensa, los drones que se dirigían hacia Ucrania fueron destruidos en más de 20 regiones rusas, incluida Moscú. Este es el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde la invasión rusa a gran escala hace más de cuatro años. El mayor ataque se produjo en marzo, cuando se lanzaron 389 drones.

Decenas de drones ucranianos más fueron lanzados durante el día del jueves, según el ministerio, algunos de ellos dirigiéndose nuevamente hacia Moscú. Casi 100 vuelos con origen o destino en los tres principales aeropuertos de la capital rusa —Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo— sufrieron retrasos o cancelaciones al mediodía, informó la agencia de noticias Moskva.