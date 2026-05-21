Argelia mantiene vivo su sueño mundialista

Algeria llegará con experiencia a las eliminatorias y con el objetivo de volver a una Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que suma cinco participaciones. Su mejor actuación se dio en la Copa Mundial 2014, cuando alcanzó los octavos de final en Brasil 2014.

A lo largo de su historia mundialista, Argelia acumula 13 partidos disputados, con 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas, además de registrar 13 goles a favor y 19 en contra. El defensor Rafik Halliche posee el récord de más encuentros jugados por la selección argelina en Mundiales con 7 apariciones, mientras que Salah Assad, Abdelmoumene Djabou e Islam Slimani comparten la marca de máximos goleadores del país en Copas del Mundo con 2 anotaciones cada uno.

En las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Argelia ha mostrado un gran rendimiento con un balance de 10 partidos disputados, 8 victorias, 1 empate y solo 1 derrota. Además, Mohamed Amoura se ha convertido en la gran figura ofensiva del equipo al liderar las clasificatorias con 10 goles, consolidándose como una de las principales esperanzas de la selección africana.