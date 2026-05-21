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Bulgaria, España y Japón y sus acontecimientos mundialistas

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2 horas atrás

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Bulgaria posee el récord de más partidos consecutivos sin ganar en la historia de los Mundiales, acumulando 17 encuentros sin victorias entre la derrota 1-0 ante Argentina en Chile 1962 y la caída 3-0 frente a Nigeria en Estados Unidos 1994.

España tiene la marca de más eliminaciones por penales en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, con cuatro derrotas desde los doce pasos: México 1986 ante Bélgica, Corea/Japón 2002 frente a Corea del Sur, Rusia 2018 contra la selección anfitriona y Qatar 2022 ante Marruecos.

Japón fue la primera selección en asegurar su clasificación a la próxima Copa Mundial, junto a los países anfitriones, logrando por cuarta vez consecutiva ser el primer equipo clasificado al torneo.

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