Qatar busca hacer historia en su segunda Copa Mundial

Qatar disputará su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA en 2026, luego de haber debutado en 2022 FIFA World Cup, donde alcanzó la fase de grupos, su mejor actuación hasta el momento.

En su historial mundialista acumula 3 partidos jugados, sin victorias ni empates y con 3 derrotas, además de registrar 1 gol a favor y 7 en contra. Akram Afif, junto a otros nueve futbolistas, comparte el récord de más encuentros disputados con la selección catarí en una Copa del Mundo, todos con 3 apariciones.

Por otro lado, Mohammed Muntari se mantiene como el máximo goleador de Qatar en los Mundiales, gracias al único tanto anotado por el país en esta competición. De cara a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Qatar mostró una notable mejoría en su rendimiento, sumando 18 partidos jugados, con un balance de 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

Además, Almoez Ali se consolidó como la principal figura ofensiva del equipo al convertirse en el máximo goleador de las clasificatorias con 12 anotaciones, siendo una de las grandes esperanzas del conjunto catarí para su segunda experiencia mundialista.