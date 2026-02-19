NOTICIAS NACIONALES
Arzobispo Ulloa pide recuperar el Carnaval
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, hizo un llamado firme tras la viralización de imágenes subidas de tono durante el carnaval: «la mujer no es espectáculo ni mercancía».
El eclesiástico advirtió que cuando, en nombre del entretenimiento, se reduce su dignidad a objeto visual o recurso publicitario, se hiere el tejido moral del país. Señaló que el carnaval puede ser alegre sin ser vulgar, creativo sin ser ofensivo y competitivo sin ser degradante.
Invitó a autoridades, organizadores, medios y familias a asumir su responsabilidad y promover celebraciones que construyan cultura y respeto. “Recuperar el carnaval es recuperar el respeto”, afirmó durante la Misa de Cenizas en la Catedral Metropolitana (18 de febrero de 2026).
