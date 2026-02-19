Arzobispo Ulloa pide recuperar el Carnaval

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, hizo un llamado firme tras la viralización de imágenes subidas de tono durante el carnaval: «la mujer no es espectáculo ni mercancía».

El eclesiástico advirtió que cuando, en nombre del entretenimiento, se reduce su dignidad a objeto visual o recurso publicitario, se hiere el tejido moral del país. Señaló que el carnaval puede ser alegre sin ser vulgar, creativo sin ser ofensivo y competitivo sin ser degradante.

Invitó a autoridades, organizadores, medios y familias a asumir su responsabilidad y promover celebraciones que construyan cultura y respeto. “Recuperar el carnaval es recuperar el respeto”, afirmó durante la Misa de Cenizas en la Catedral Metropolitana (18 de febrero de 2026).