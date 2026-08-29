Canal de Panamá anuncia ajustes temporales para dar un acceso equitativo a los cupos

El Canal de Panamá anunció modificaciones temporales a su Sistema de Reservas (Booking) de Tránsito para buques neopanamax, con el objetivo de brindar mayor flexibilidad a los clientes, mejorar la distribución de la capacidad disponible entre los distintos segmentos de mercado y promover el uso eficiente de los recursos hídricos.

Los ajustes reflejan el compromiso del Canal de Panamá con sus clientes y con la prestación de un servicio seguro, confiable y eficiente. Desarrolladas tras una cuidadosa consideración de los comentarios de los clientes y de las condiciones operativas actuales, estas medidas buscan responder de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de los clientes, al tiempo que preservan la previsibilidad y los estándares operativos en los que confía la industria marítima.

Los cambios entrarán en vigor el 30 de agosto de 2026 para fechas de reserva a partir del 13 de septiembre de 2026.

Mayor flexibilidad para los clientes

Bajo las nuevas disposiciones, los clientes de buques neopanamax podrán obtener más de un cupo de reserva para una misma fecha, así como cupos para dos o más fechas consecutivas. Estas modificaciones suspenden temporalmente ciertas restricciones establecidas en el Aviso A-28-2026.

Cada semana se ofrecerá un total de 63 cupos de reserva para buques neopanamax, incluidos aquellos asignados mediante los programas de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y NetZero.

Los clientes también conservarán la flexibilidad de intercambiar o sustituir buques después de la asignación de un cupo, siempre que el buque sustituto tenga una capacidad de Transit TEU Allowance (TTA) igual o superior y se respeten los límites aplicables a cada cliente. Los buques que operen bajo alianzas o acuerdos de uso compartido también podrán participar en intercambios o sustituciones elegibles, siempre que estas operaciones no provoquen que un cliente exceda el número máximo de cupos permitido.

Asimismo, podrán autorizarse cambios en las fechas de reserva siempre que estos no resulten en que un cliente supere el número máximo de cupos aplicable.

Asignación diseñada para promover un acceso equitativo

El sistema revisado establece una distribución inicial de cupos entre los principales segmentos de mercado del Canal de Panamá, con el objetivo de asegurar que los distintos tipos de buques tengan acceso a la capacidad de reserva disponible.

Para los buques portacontenedores (Full Container), se pondrán a disposición al menos cinco cupos por fecha de reserva, distribuidos de acuerdo con la capacidad TTA de los buques. Para los buques de gas licuado de petróleo (LPG) y gas natural licuado (LNG), se pondrán a disposición al menos tres cupos por fecha de reserva para cada segmento, asignados según la clasificación de los clientes. En el caso de los segmentos de portavehículos/RoRo, graneleros (Bulkers) y otros, se dispondrá de un mínimo de tres cupos semanales, distribuidos según la clasificación de los clientes.

Estas asignaciones funcionan como una distribución inicial de la capacidad y no como límites máximos por segmento. Cuando un segmento no registre suficiente demanda para utilizar los cupos disponibles, la capacidad remanente podrá ser redistribuida entre otros segmentos elegibles, de acuerdo con el orden establecido en el aviso.

De esta manera, el sistema busca ampliar las oportunidades de acceso a los cupos entre los distintos segmentos de mercado, sin dejar capacidad disponible sin utilizar.

Reglas claras para la competencia y la asignación

El Canal de Panamá continuará aplicando criterios transparentes en el proceso de asignación.

Los límites de cupos por cliente podrán superarse únicamente cuando no existan otros clientes del mismo segmento de mercado compitiendo por la capacidad disponible. Los cupos adjudicados mediante el proceso de subasta no estarán sujetos al límite por cliente.

El cupo de subasta diaria continuará ofreciéndose a partir de la capacidad remanente de las competencias entre segmentos de mercado al inicio del Período de Reserva 3.

Mientras persista el déficit hídrico en la cuenca hidrográfica del Canal, se recomienda a los clientes planificar sus tránsitos mediante el Sistema de Reservas. Una reserva confirmada continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de tránsito. Los buques que lleguen sin reserva podrán experimentar demoras dependiendo de la demanda y de la capacidad disponible.

Estas medidas forman parte de los esfuerzos continuos del Canal de Panamá por mantener un equilibrio entre la prestación de un servicio confiable a sus clientes, el acceso equitativo a la capacidad de tránsito disponible y la gestión responsable de la cuenca hidrográfica.

Las modificaciones no alteran el compromiso del Canal de Panamá con la operación segura y eficiente del Canal. Por el contrario, brindan mayor flexibilidad comercial a los clientes y, al mismo tiempo, permiten al Canal de Panamá responder de manera prudente a las condiciones hídricas actuales.