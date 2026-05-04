Asamblea Nacional inició período de sesiones extraordinarias

El presidente Jorge Herrera instaló las sesiones extraordinarias del Pleno Legislativo, que se desarrollaran del lunes 4 de mayo hasta el viernes 5 de junio de 2026. Estas sesiones tienen como objetivo debatir el Proyecto de Ley de «Sustancia Económica»para reformar el Código Fiscal y salir de listas discriminatorias de la Unión Europea.

Luego de la instalación de la sesión extraordinaria, el presidente Herrera declaró un receso hasta que el proyecto de ley se le dé sus trámites correspondientes en la Comisión de Economía