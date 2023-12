Asamblea Nacional irá a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, convocó a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, desde el 21 hasta el 31 de diciembre de 2023, para atender las modificaciones al proyecto de Ley No. 1041 que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2024.

Indica el Decreto Ejecutivo N° 229, del 20 de diciembre del 2023, que el segundo párrafo del artículo 149 de la Constitución Política señala que la Asamblea Nacional, se reunirá en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que este señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho órgano someta a su consideración.

El proyecto de Ley No. 1041, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2024, sometido a la consideración de la Asamblea Nacional en virtud de autorización concedida mediante la Resolución de Gabinete No. 79 del 27 de julio de 2023, no fue votado en la legislatura ordinaria que concluyó el 31 de octubre del presente año.

Mediante Resolución de Gabinete No. 135 de 18 de diciembre de 2023 se autorizan modificaciones al proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2024, presentado a la Asamblea Nacional.

El Órgano Ejecutivo ha considerado la necesidad de convocar a la Asamblea Nacional para atender las modificaciones al proyecto de Ley No. 1041 que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2024 que amerita ser aprobado mediante Ley durante el periodo de receso.E