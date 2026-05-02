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IDAAN abastecerá de agua a Taboga a través nueva planta potabilizadora

Published

7 horas atrás

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que debido a las fallas en la planta potabilizadora de Isla Taboga, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha decidido abastecer a la isla con agua proveniente de la nueva planta potabilizadora.

Esta agua podrá utilizarse únicamente para necesidades esenciales (aseo personal, lavado y limpieza del hogar, entre otros), pero por el momento no es apta para el consumo humano.

«Nos mantenemos a la espera de la certificación del laboratorio, que actualmente analiza el agua de la nueva planta para determinar si es apta para el consumo humano», dijo el Minsa.

Esta decisión ha sido tomada en conjunto con el IDAAN, que continúa trabajando para corregir las afectaciones en la planta potabilizadora existente.

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