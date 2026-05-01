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Establecimientos deberán identificar origen de alimentos
En tercer debate se dio el visto bueno al Proyecto de Ley No. 405; que diferencia entre productos originales e imitaciones, apoya al consumir y evita compras engañosas.
La norma en mención establece la identificación obligatoria del origen y la diferenciación de productos alimenticios originales, sucedáneos e imitaciones en Panamá.
EL DOCUMENTO ESTABLECE OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Estandarizar requisitos técnicos mínimos de tamaño, contraste, contenido y ubicación de letreros.
- Exigir separación física mínima (o barrera visible) entre originales y sucedáneos para neutralizar el «efecto de proximidad».
- Extender la obligación de rotulación clara al comercio en la forma que lo realice, incluyendo vistas previas, fichas y confirmaciones de compra.
- Fortalecer el régimen sancionatorio para que sea disuasivo, gradual y proporcional, considerando reincidencia e intencionalidad.
- Incorporar criterios de accesibilidad para personas con discapacidad visual o adultos mayores.
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