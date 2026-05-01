Establecimientos deberán identificar origen de alimentos

En tercer debate se dio el visto bueno al Proyecto de Ley No. 405; que diferencia entre productos originales e imitaciones, apoya al consumir y evita compras engañosas.

La norma en mención establece la identificación obligatoria del origen y la diferenciación de productos alimenticios originales, sucedáneos e imitaciones en Panamá.

EL DOCUMENTO ESTABLECE OBJETIVOS ESPECÍFICOS: