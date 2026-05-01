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Federación iraní se reunirán con la FIFA para planificar sus partidos del Mundial

Published

40 mins atrás

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Los directivos del fútbol iraní se reunirán próximamente con la FIFA en Zúrich para tratar los partidos del Mundial que se disputarán en Estados Unidos en junio.

El máximo dirigente del fútbol iraní, Mehdi Taj, declaró el viernes, a su regreso de Canadá, donde no pudo asistir al congreso anual de la FIFA celebrado el jueves en Vancouver, que “tenemos muchos asuntos que tratar”.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha invitado a una delegación iraní a su sede antes del 20 de mayo, según informó a The Associated Press el viernes una persona familiarizada con la propuesta. Esta persona habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

La fecha límite en Zúrich es tres semanas antes de que la selección iraní llegue a Estados Unidos, donde se alojará en una base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para prepararse para tres partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y Seattle.

“Nuestra postura es que pronto tendremos una reunión con la FIFA”, declaró Taj a los medios iraníes el viernes.

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