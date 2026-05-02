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Senniaf pide garantizar derechos de menores durante toque de queda

Published

6 horas atrás

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La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) emitió un comunicado en relación con el toque de queda establecido en el distrito de San Miguelito mediante, recordando que durantes horas las autoridades deben actuar garantizando los derechos de los menores.

Comunicado completo:
«Como ente rector en materia de protección de la niñez y adolescencia, reiteramos que la Ley 285 de 15 de febrero de 2022 es de aplicación en todo el territorio nacional, por encima de disposiciones de carácter local. En consecuencia, toda actuación durante estos operativos debe garantizar plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Ante la retención momentánea de un menor de edad por incumplir el horario establecido, las autoridades deben proceder de forma inmediata a ubicar y contactar a sus padres, tutores o responsables, para su pronta entrega y retorno seguro al hogar.

La SENNIAF enfatiza que los niños, niñas y adolescentes retenidos durante el toque de queda no deben ser puestos bajo custodia ni a órdenes de la institución, salvo en situaciones excepcionales de riesgo debidamente comprobado que requieran medidas de protección.

Se advierte que la permanencia prolongada en recintos oficiales o la separación innecesaria del entorno familiar, sin agotar previamente la localización de sus responsables, puede constituir una forma de revictimización y generar afectaciones emocionales y psicológicas.

Se recuerda que la responsabilidad por el incumplimiento de estas disposiciones recae en los adultos responsables, quienes están sujetos a las sanciones administrativas establecidas en la normativa municipal vigente.

La SENNIAF se mantendrá vigilante, garantizando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente».

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