Decomisan cigarrillos y fresas de presunto contrabando en Chiriquí

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, Zona Occidental, durante una diligencia de inspección en un local comercial perteneciente a una empresa de encomiendas ubicada en la ciudad de David dio con la retención de cigarrillos de presunto contrabando.

Durante la actuación, se logró el hallazgo de tres (3) cajas de color manila que contenían en su interior un total de treinta y nueve mil seiscientas (39,600) unidades de cigarrillos de la marca J&J Icy Mint Cool Grape. La mercancía no contaba con documentación que acreditara su legal introducción al país, tales como factura comercial ni registros correspondientes.