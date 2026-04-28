Mulino: acuerdo Copa-Boeing-GE Aerospace impulsa la estrategia turística nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue el testigo de honor durante la firma de un histórico acuerdo entre Copa Airlines y las empresas estadounidenses Boeing y General Electric Aerospace, para la compra de hasta 60 aeronaves Boeing 737 MAX, un paso que generará empleo e impulsará el turismo y el crecimiento económico del país.

La inversión aproximada en la compra de las aeronaves alcanza los $13.5 mil millones. Esta orden se suma a las 40 aeronaves pendientes de entrega del acuerdo vigente, con lo cual Copa Airlines proyecta contar con una flota de aviones superior a las 200 unidades para el año 2034.

Teniendo como escenario el Biomuseo en la Calzada de Amador, el presidente Mulino presenció la firma del acuerdo por parte de la CEO de Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope; el CEO de GE Aerospace, Larry Culp; y el CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

El presidente Mulino agradeció la confianza que estas empresas estadounidenses han demostrado para con la principal aerolínea panameña y el desarrollo del país, destacando que el acuerdo ayudará a impulsar aún más el programa Panamá Stopover, que actualmente permite a pasajeros en conexión hacer una parada en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea.

Mulino resaltó que, con el Stopover, la llegada de visitantes a Panamá aumentó un 25% el año pasado para llegar a los 215 mil turistas. Copa Airlines proyecta alcanzar los 250 mil visitantes este año.

“Muy pronto estaremos inaugurando —junto a Copa Airlines, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR Panamá— una experiencia inmersiva del Stopover. Este impacto permitirá a los pasajeros en tránsito descubrir Panamá de forma interactiva, incentivando que una escala se convierta en una estadía”, indicó el presidente, quien dio detalles sobre su estrategia para darle un empuje adicional al turismo.

“Nuestro país está avanzando en infraestructura y, paralelamente, comenzaremos una fuerte política de capacitación en el sector turismo para tener el recurso humano preparado para mejorar la experiencia de los visitantes”, añadió.

Otra estrategia, detallada por el presidente, es la de alianzas con miles de agencias de viajes en el mundo, empezando por las del continente americano, para aumentar la llegada de visitantes.

“También estamos en proceso de ampliación de la Terminal de Tocumen, donde estimamos recibir 30 millones de pasajeros para el año 2030”, proyectó.

Asimismo, hizo hincapié en el logro de Panamá, en haber salido hace un mes de la lista de preocupaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con la aplicación de los más altos estándares de seguridad, y garantizando la implementación del sistema One Stop Security, que elimina la reinspección en vuelos de conexión, con lo cual se agiliza el tránsito de pasajeros.