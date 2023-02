ATTT lanza un comunicado tras incidente de Gualaca

Tras algunos rumores y versiones no oficiales, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que se aclara que tan el conductor y el bus involucrados en el accidente de la madrugada del 15 de febrero en Gualaca provincia de Chiriquí, mantenían sus papeles en orden.

El comunicado de la ATTT llega, luego que en las redes sociales circularan versiones no oficiales en las que mencionaba que el bus no contaba con los permisos pertinentes; en la publicación se puede leer lo siguiente “Como institución responsable de velar por el tránsito terrestre, la seguridad vial, la sana convivencia y transparencia, informamos a la población que estos señalamientos no contienen fundamento alguno”

La ATTT aseguró que el bus contaba con una placa particular 238336 y con certificado de operación (cupo) 5B-54, ambos permisos vigentes al momentos del trágico accidente, además explicaron que el mismo contaba con una póliza de seguro.

Se destacó que el conductor del vehículo, contaba con la adecuada licencia de conducir, la cual tenía vigencia hasta el año 2026.