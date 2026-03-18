Aumentan incendios de masa vegetal en las últimas horas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, en las últimas horas se ha registrado un aumento en los incendios de masa vegetal (IMAVE) a nivel nacional, elevando la cifra a 1,568 emergencias atendidas en lo que va del año, en medio de la actual temporada seca.

El coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas, indicó que este incremento mantiene en alerta a las unidades operativas, debido a las condiciones climáticas que favorecen la rápida propagación del fuego.

Según el informe institucional, las áreas más afectadas continúan siendo la provincia de Chiriquí, especialmente el sector de Volcán, así como la Reserva Forestal La Yeguada, donde, tras varios días de intensas labores, el incendio fue declarado totalmente extinguido, dejando una afectación aproximada de 125 hectáreas.

Asimismo, se reportan múltiples incidentes en Coclé, Panamá Este y Panamá Oeste, regiones impactadas por altas temperaturas y fuertes vientos, factores que incrementan el comportamiento y la velocidad de propagación del fuego.

Las investigaciones preliminares señalan que la mayoría de estos incendios están vinculados a la acción humana, principalmente por prácticas como quemas para limpieza, incineración de desechos, expansión agrícola, caza furtiva y fogatas mal apagadas.

El Cuerpo de Bomberos advirtió que el aumento en la intensidad de estos eventos incrementa el riesgo de incendios en zonas de interfase, es decir, áreas donde la vegetación colinda con viviendas, infraestructuras o instalaciones. Un ejemplo reciente se registró en La Yeguada, donde las llamas amenazaron instalaciones del sector.

Ante este panorama, la institución reitera un llamado urgente a la prevención, exhortando a la ciudadanía a evitar quemas, no arrojar colillas ni basura en áreas verdes, apagar completamente fogatas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos enfatizó que la prevención y la colaboración ciudadana son clave para reducir estos incidentes que, cada año, ponen en riesgo a comunidades, ecosistemas y bienes durante la temporada seca.