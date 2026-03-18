Museo del Canal de Panamá inaugura exposición temporal «El jardín de Mr. Brown» de Tova Katzman

El Museo del Canal de Panamá presenta «El jardín de Mr. Brown», una exposición de la artista estadounidense Tova Katzman que propone una mirada íntima y poética a las relaciones entre territorio, memoria y pertenencia en el contexto del Canal de Panamá.

La muestra reúne un archivo audiovisual desarrollado entre 2017 y 2025, que documenta la vida cotidiana de Anselmo González Brown, un hombre afrocaribeño que, tras la reversión de la vía interoceánica, ocupó un terreno baldío en Diablo —antiguo enclave de la Zona del Canal— para transformarlo en un jardín de plantas medicinales y árboles frutales. En contraste con la velocidad del comercio global, este espacio emerge como un gesto de soberanía personal, cuidado y conexión con la tierra.

Estructurada a partir del cortometraje «La vida agridulce de Mr. Brown», acompañado de fotografías y versos de la poeta Shyanne Figueroa Bennet, la exposición invita a desacelerar la mirada. Tanto la cámara como el jardín se convierten en herramientas para habitar el paisaje desde la paciencia, permitiendo que el tiempo, la luz y la observación revelen nuevas formas de entender el entorno canalero.

“Esta exposición nos invita a mirar el Canal más allá de la infraestructura: a reconocer cómo sus geografías siguen marcando vidas, memorias y pertenencias. El jardín de Mr. Brown es una forma de resistencia cotidiana y de cuidado; una afirmación de dignidad, presencia y soberanía en un territorio históricamente atravesado por límites visibles e invisibles”, señaló Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal de Panamá.

Por su parte, el curador de la exposición, Román Flórez M., destaca que “el archivo fotográfico de Katzman y el archivo botánico de Mr. Brown dialogan con sutileza sobre los límites simbólicos que aún atraviesan el territorio y la memoria del país”, e invita al público a recorrer la muestra como una oportunidad para reflexionar sobre la relación con la naturaleza y las formas contemporáneas de habitar los espacios de la antigua Zona del Canal.

La artista Tova Katzman comenta: “Cuando llegué a Panamá en 2017, alguien me dijo: ‘Si quieres conocer el verdadero Canal, tienes que conocer a Mr. Brown’. Su jardín medicinal, frente al Canal de Panamá, era un espacio de transgresión y encuentro, sin reglas ni vallas. Con el tiempo, Brown se convirtió en mi maestro y en la voz que guía este proyecto. A través del acto de plantar, me enseñó que el suelo nos conecta tanto con un pasado ancestral como con las generaciones futuras”.