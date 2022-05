Biden suaviza medidas implementadas por Trump hacia Cuba

Aunque durante su campaña presidencial del 2020 Joe Biden prometió dar marcha atrás a las sanciones impuestas a Cuba por Donald Trump y continuar con los acercamientos realizados por Barack Obama, no fue hasta este lunes 16 de mayo en el que su administración anuncia cambios en la política hacia la isla.

¿Cuáles son estos cambios?

El Gobierno de Trump prohibió en el 2019 los vuelos comerciales a todas las ciudades de Cuba con excepción de La Habana y, en agosto de 2020, además, suspendieron los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos de la isla, incluyendo el de la capital, lo que dejaba con pocas opciones a los cubanoamericanos para visitar a sus familias en otras provincias. Con los cambios anunciados, Estados Unidos reestablecerá los vuelos a otras ciudades cubanas e incluso permitirá los vuelos chárter y viajes grupales para intercambios educativos o profesionales.

Asimismo, el Programa para la Reunificación de las Familias Cubanas (CFRP) que había brindado una forma legal para que las familias cubanas se reunieran en Estados Unidos y que no había aceptado nuevos casos desde el 2016 con 22,000 solicitudes pendientes, también será reactivado, igualmente se aumentarán los servicios consulares y la tramitación de visados.

Además, el país norteamericano levantará el máximo de 1.000 dólares por trimestre en remesas familiares y apoyará las remesas de donación a los empresarios cubanos, para que puedan ampliar sus negocios.

Cumbre de Las Américas

Pese a esta suavización de las medidas, funcionarios del Gobierno de Biden dijeron que no se ha tomado una decisión final sobre si invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas que se realizará en pocas semanas en Los Ángeles, California. Previamente, voceros oficiales habían mencionado que no se invitaría a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por no ser países realmente democráticos.