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Caja de Ahorros pone a disposición B/.600 millones más para agilizar obras

Published

4 horas atrás

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Andrés Farrugia, gerente de la Caja de Ahorros (CA), presentó al Consejo de Gabinete el avance del mecanismo financiero estructurado de B/.600 millones más para apoyar la reactivación económica y acelerar las obras de infraestructura entre contratistas y el Estado, agilizando la ejecución de proyecto, proveyendo liquidez para el desarrollo de obras públicas.

Farrugia destacó que esta estrategia forma parte del plan quinquenal de la entidad bancaria, buscando agilizar la ejecución de proyectos, el pago a proveedores y el desarrollo de obras públicas, a través de diversos instrumentos financieros, recursos que, igualmente, se gestionan a través de alianzas con otras entidades bancarias internacionales.

“Este producto es escalable hasta tres mil millones de balboas más lo que permite poder dar liquidez a los proveedores del Estado, teniendo la certeza de los tiempos de pago… Cuando un proveedor tiene la seguridad del momento de la fecha de su pago no encarece la obra, ni en un sobrecosto… Teniendo este instrumento y sabiendo la fecha de pago pueden ser inclusive más competitivos, eso significa ahorros importantísimos para el Estado”, destacó el gerente de la CA.

También afirmó que la iniciativa busca solucionar los nudos críticos en los pagos a proveedores del Estado, un foco de atención del gobierno actual, enfocados en obras públicas como impulso a la construcción, inyección de liquidez que ha permitido financiar más de 30 obras viales y proyectos de infraestructura previstos para este 2026.

Bajo este esquema de pago, informó, existe aprobaciones de unos mil 400 millones de dólares con diferentes contratistas e instituciones, como son: el Ministerio de Obras Públicas, seguido del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de la Vivienda.

“Tenemos cerca de doscientos sesenta millones de dólares aprobados y en parte desembolsados al Ministerio Obras Públicas, con un número plural de contratistas y una multiplicidad de obras, a través de todo el país que están siendo financiadas por el segmento de la banca comercial de la Caja de Ahorros en condiciones y términos muy competitivos”, explicó el gerente en fusión de este segmento.

La factibilidad de este instrumento lo ejemplificó con la obra de construcción de la Ciudad de la Salud, donde la CA fueron los propulsores principales del financiamiento a la Caja de Seguro Social CSS.

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