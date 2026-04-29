Hasta 41 tránsitos diarios se registran en el Canal de Panamá

La creciente demanda en el Canal de Panamá, derivada de la crisis en el estrecho de Ormuz, no está congestionando el paso por la vía interoceánica, en donde esta semana se registró hasta 41 tránsitos diarios cuando lo normal son 36.

«Quiero reiterar el hecho de que el Canal sigue atendiendo esa demanda adicional que se ha encontrado y que, esta subasta que se ha hecho noticia estos días, no es el estándar», manifestó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, en referencia al pago de 4 millones de dólares que hizo un buque recientemente.