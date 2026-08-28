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Canadá mantiene su paso perfecto tras derrotar a Panamá

Published

4 horas atrás

on

Canadá ratificó su estatus de potencia continental al derrotar 86 por 66 a Panamá en una emocionante jornada de los Clasificatorios de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Con este triunfo, los canadienses se mantienen invictos en la ruta a Qatar con una impresionante marca de 7-0, consolidándose como la única selección con registro perfecto en la eliminatoria americana tras la reciente caída de Brasil como local.

Rodríguez Jr., Romero y Lindo sacan la cara por Panamá

A pesar de la derrota, Luis Rodríguez Jr. (17 ptos.), Eric Romero (16 ptos.) y Ricardo Lindo (15 ptos.) cargaron con la ofensiva panameña durante todo el encuentro, manteniendo a los rivales cerca en el marcador.

Asimismo, la juventud del base Guillermo Navarro y la veteranía de Trevor Gaskins sumaron minutos valiosos al medirse frente a frente en duelos individuales contra las figuras norteamericanas.

Destino: Qatar 2027

Con este resultado, Canadá se coloca a la cabeza del continente americano en el camino mundialista, mostrando un nivel de consistencia que de momento parece imbatible.

Por su parte, el quinteto nacional deberá capitalizar este aprendizaje y ajustar detalles defensivos de cara a sus próximos encuentros para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la máxima cita del baloncesto mundial.

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