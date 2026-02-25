Connect with us

POLÍTICA

Carlos Carrillo cuestionó a la jueza por los testigos protegidos en el caso Odebrecht

POLÍTICA

Ministra de Gobierno presentará proyecto de ley para adicionar un artículo al Código Penal

POLÍTICA

Jorge Herrera cree que ley de educación debe tomar en cuenta todos los gremios

POLÍTICA

Embajador de Estados Unidos respalda decisión sobre los puertos

POLÍTICA

Panamá se mantiene en lista negra de la Unión Europea

POLÍTICA

Carlos Carrillo cuestionó a la jueza por los testigos protegidos en el caso Odebrecht

Published

16 mins atrás

on

Abogado Carlos Carrillo, defensa del expresidente Martinelli, cuestionó a la jueza por los testigos protegido en el caso Odebrecht.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

POLÍTICA16 mins atrás

Carlos Carrillo cuestionó a la jueza por los testigos protegidos en el caso Odebrecht

Abogado Carlos Carrillo, defensa del expresidente Martinelli, cuestionó a la jueza por los testigos protegido en el caso Odebrecht. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

Inauguran el Café Presidente, para dar una segunda oportunidad a privados de libertad

El Ministerio de Gobierno (Mingob) realizó la inauguración del Café Presidente, un espacio innovador que será atendido en su totalidad...
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

La vida y música de Erika Ender llegarán al teatro en un musical sin precedentes

La historia personal y artística de una de las figuras más influyentes de la música latina será llevada al escenario...
POLÍTICA2 horas atrás

Ministra de Gobierno presentará proyecto de ley para adicionar un artículo al Código Penal

El Consejo de Gabinete autorizó  a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

En su sesión de este martes, 24 de febrero, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N 10-26, que emite...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!