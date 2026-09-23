CCIAP opina sobre recomendaciones que están a la espera en el tema minero

El presidente de la Cámara de Comercio de Panamá aboga por una visión estratégica que trascienda el debate simplista sobre la actividad extractiva para enfocarse en un modelo económico diversificado.

El líder gremial sostiene que el país debe considerar el aprovechamiento de los recursos minerales como un complemento vital al Canal, especialmente por su relevancia en el desarrollo de tecnologías modernas a nivel global.