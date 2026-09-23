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Joy confirma que Jesse & Joy continuará tras la salida de su hermano

Published

4 horas atrás

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La cantante mexicana Joy Huerta confirmó que continuará con el proyecto musical Jesse & Joy, pese a la decisión de su hermano, Jesse Huerta, de alejarse del dúo de manera temporal e indefinida.

Durante una conferencia de prensa, Joy explicó que todavía intenta asimilar la decisión de su hermano, pero aseguró que esto no representa el final del proyecto que ambos construyeron hace más de dos décadas.

“Yo no estoy saliéndome del proyecto, yo estoy continuando con él porque es algo que yo también construí, porque estas canciones también son mías y porque esta historia también es parte de mi vida”, afirmó la cantante.

También confirmó que los compromisos que Jesse & Joy ya tenía programados para lo que resta de 2026 y durante 2027 se llevarán a cabo. De esta manera, la artista continuará presentándose ante el público aun sin la participación de su hermano.

La decisión de Jesse fue anunciada recientemente, cuando el músico comunicó que necesitaba tomar una pausa para enfocarse en su vida personal y familiar. Esta determinación se extendería de manera indefinida una vez cumplidos los compromisos que ya estaban establecidos.

Joy niega diferencias entre hermanos

Joy también aclaró que la salida de Jesse no responde a una pelea o conflicto entre ambos. La cantante aseguró que existe cariño entre los hermanos y que respeta el proceso que atraviesa el músico.

“El amor existe. No hay pleitos, no hay problemas, simplemente él está en un proceso que yo tengo que respetar”, expresó.

Por ahora, no existe una fecha definida para el regreso de Jesse al proyecto. Sin embargo, Joy dejó abierta la posibilidad de que ambos vuelvan a compartir escenario cuando él esté preparado.

“El micrófono siempre estará disponible para el momento en el que él esté listo”, afirmó.

Jesse & Joy inició su trayectoria profesional a comienzos de los años 2000 y, desde entonces, los hermanos mexicanos han construido una carrera marcada por éxitos musicales, colaboraciones y reconocimientos internacionales.

 

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