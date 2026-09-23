Google presenta las 6 claves de la evolución de Android Enterprise

Google dio a conocer las nuevas actualizaciones de su plataforma Android Enterprise, diseñadas para equilibrar la productividad de los empleados y la protección de datos corporativos. Según detalló James Nugent, gerente de producto del grupo Android Enterprise, las herramientas buscan facilitar la innovación mediante inteligencia artificial mientras se mantiene el control de TI.

1. Agentes de IA avanzados y aislamiento del perfil corporativo

Entre las principales novedades destaca la evolución del asistente Gemini, capaz de ejecutar flujos de trabajo complejos y multitareas entre aplicaciones utilizando el contexto en pantalla. Para evitar fugas de información, la plataforma cuenta con un aislamiento estricto del perfil de trabajo que impide a los agentes personales acceder a los datos corporativos, permitiendo a los administradores configurar, restringir o desactivar la automatización por IA en toda la flota.

2. Gestión de dispositivos XR y estaciones de trabajo flexibles

En el área de hardware, los administradores de TI podrán gestionar dispositivos de realidad extendida (XR) —como visores inmersivos o gafas conectadas como las XREAL Aura— junto con las flotas móviles tradicionales a través de la API de gestión de Android. A esto se suma la función de estaciones de trabajo flexibles, que permite conectar dispositivos Android a monitores externos para desplegar un entorno de escritorio con soporte de teclado, ratón y multitarea en múltiples ventanas sin alterar las políticas de seguridad.

3. Transferencia segura de archivos y control de actualizaciones

En materia de gestión de datos y sistema, la actualización optimiza la transferencia de archivos de negocios a través de la integración por toque de Quick Share bajo los límites del perfil corporativo. Asimismo, la herramienta Unified Update Controls consolida los canales de actualización de fabricantes, sistema y servicios de Google Play en un marco centralizado con políticas de despliegue configurables.

4. Seguridad criptográfica y privacidad en la red local

Finalmente, la arquitectura de seguridad añade identificadores criptográficos atestiguables para verificar la identidad del hardware en esquemas de acceso zero-trust, informes deterministas del nivel de parches de seguridad e inspección de transparencia de certificados digitales. Adicionalmente, las aplicaciones requerirán permiso explícito del usuario antes de interactuar con dispositivos en la red local.