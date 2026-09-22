Minsa reporta atención de casos gastrointestinales y pide mantener estrictas medidas de higiene

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró su llamado a la población a mantener estrictas medidas de higiene y una adecuada manipulación de los alimentos, ante la atención de pacientes con cuadros gastrointestinales en los servicios de urgencias.

Según explicó el coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Vicente Oliver Paredes, entre el 5% y el 10% de las atenciones en los cuartos de urgencias corresponden a casos gastrointestinales. Los pacientes pueden presentar síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Las autoridades sanitarias señalan que estos cuadros pueden estar relacionados con la presencia de virus, bacterias, hongos y parásitos. Entre las afecciones se encuentra la gastroenteritis, que provoca inflamación en el estómago y los intestinos y puede tener un origen infeccioso.

El Minsa advierte que el consumo de alimentos preparados en condiciones sanitarias deficientes puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales. Por ello, recomienda a la población verificar las condiciones de higiene de los establecimientos donde compra o consume alimentos.

También se insiste en conservar y manipular correctamente los productos, además de evitar consumir alimentos cuya preparación o almacenamiento genere dudas sobre su seguridad.

El lavado frecuente de las manos continúa siendo una de las principales medidas preventivas. Esta práctica debe realizarse antes de preparar o consumir alimentos y después de utilizar el baño.

Atención ante los síntomas

Ante episodios de vómitos o diarrea, las autoridades recomiendan mantener una adecuada hidratación para evitar complicaciones relacionadas con la pérdida de líquidos y electrolitos.

El Minsa también exhorta a evitar la automedicación y buscar atención médica cuando los síntomas sean persistentes, intensos o afecten el estado general de la persona.

Las autoridades reiteran que mantener una correcta higiene de manos, cuidar la preparación y conservación de los alimentos y verificar las condiciones sanitarias de los lugares donde se consume comida son medidas fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales.