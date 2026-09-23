Retoman discusión del paquete de reformas al Código Electoral

La Asamblea Nacional ha retomado el debate sobre las reformas al Código Electoral en medio de una fuerte controversia por la propuesta del Tribunal Electoral de disolver la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Diversos actores políticos denuncian que el proyecto presentado ignora los acuerdos alcanzados tras meses de trabajo ciudadano, lo cual es percibido como un atentado contra la participación democrática y la transparencia del proceso.

Además del rechazo a la desaparición de este foro de consulta, los legisladores discuten temas técnicos complejos como la asignación de curules mediante cocientes y residuos, así como la posibilidad de instaurar una segunda vuelta presidencial.