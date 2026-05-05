China planea fabricar 12 cohetes espaciales por año

La empresa CAS Space es una empresa que ha anunciado recientemente que su objetivo es llegar a producir más de 12 cohetes kinetica-2, con el fin de que el espacio sea más concurrido y se faciliten los viajes espaciales.

Para ello, planean la construcción de estos 12 cohetes, encargándose de integrar todos los artefactos y necesidades que implica su fabricación.

China es un país muy avanzado, como lo conocemos, ya que en solo 20 meses lograron levantar una estación espacial. Con este siguiente paso no buscan solo realizarlo una vez, sino repetirlo más veces en tiempo récord.

Lo que más sorprende es su capacidad de realizar todo el trabajo desde cero, cubriendo todo lo necesario.

Lo interesante de esta instalación es que no se limita al ensamblaje final, sino que integra gran parte de la fabricación de componentes clave del cohete: tanques de propelente, tuberías, válvulas y secciones estructurales entre etapas.

Hay un detalle importante, eso sí: los motores no se fabrican allí. Pero incluso sin ellos, el nivel de integración ya marca una diferencia notable frente a modelos tradicionales.

Este movimiento no surge en el vacío. Según previsiones citadas por medios chinos, el país podría superar los 100 lanzamientos en un solo año, con más de 60 misiones comerciales. Dentro de ese volumen, los operadores privados asumirán más de 30 lanzamientos.