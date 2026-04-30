Diseñador estadounidense diseña perros robots con cara de famosos

El artista digital Mike Winkelmann presenta “Regular Animals” en la Neue Nationalgalerie de Berlín, donde combina arte, inteligencia artificial y robótica en una instalación interactiva.

La obra muestra perros robóticos con rostros de figuras influyentes como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, así como referentes culturales como Pablo Picasso, Andy Warhol y Kim Jong Un.

Estas esculturas cuentan con cámaras, sensores y sistemas autónomos capaces de capturar imágenes y generar impresiones mediante IA en tiempo real.

La propuesta va más allá de lo visual: plantea una crítica al rol de la tecnología en la sociedad actual, abordando temas como la vigilancia, el poder de las grandes figuras públicas y la automatización de procesos creativos.

Además, incorpora impresiones con códigos QR que dan acceso a NFT gratuitos, permitiendo que cualquier visitante pueda apropiarse digitalmente de la obra e incluso monetizarla.

Esto rompe con el modelo tradicional del arte, donde el control y la exclusividad recaen únicamente en el artista o las galerías.

Este enfoque se relaciona con el impacto previo de Beeple en el mercado del arte digital, especialmente con la venta de “Everyday’s: The First 5000 Days” por más de 69 millones de dólares en Christie’s en 2021, un hito que consolidó los NFT como parte del arte contemporáneo.

En conjunto, “Regular Animals” es una experiencia inmersiva que cuestiona la autoría, el valor del arte y la relación entre humanos y tecnología en la actualidad.