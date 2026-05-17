Comercios podrán extender su horario durante el Mundial

La Alcaldía de Panamá realizó una audiencia pública sobre el proyecto de Acuerdo Municipal que contempla un permiso provisional para ampliar el horario de funcionamiento de establecimientos comerciales durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que obtuvo 30 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra.

La jornada tuvo lugar en el Teatro Gladys Vidal del Edificio Hatillo fue coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, como parte de los mecanismos de consulta y apertura institucional que promueve la administración municipal.

La exposición técnica legal estuvo a cargo de Alexandra López, directora de Permisos y Cumplimiento de la Alcaldía de Panamá, quien explicó los alcances de la medida, los criterios de aplicación, controles de supervisión y el impacto económico previsto con su implementación.

La iniciativa contempla la ampliación temporal del horario de atención de 12:00 a.m. a 2:00 a.m., del 11 de junio al 19 de julio de 2026, para restaurantes que mantengan registrada la actividad de venta de bebidas alcohólicas como acompañamiento en su aviso de operación.

Entre los aspectos positivos señalados sobresalen, el incremento en las ventas, la habilitación de espacios de convivencia tipo “Fan Zone” y la creación de plazas de trabajo temporales, fortaleciendo así el movimiento económico, turístico y recreativo de la ciudad durante el Mundial.

Asimismo, se informó que los comercios interesados deberán cumplir requisitos como mantener paz y salvo con el Municipio de Panamá, presentar la documentación legal correspondiente y efectuar un pago único de B/.500.00, por el permiso temporal.

Se emitirá un certificado con código QR para fines de control y verificación el cual deberá permanecer visible dentro de los locales autorizados y se aclaró que la autorización no libera a los establecimientos de su responsabilidad de mitigar los niveles de ruido.

La iniciativa será remitida próximamente al Concejo Municipal de Panamá para su respectiva evaluación y trámite.