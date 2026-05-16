Confirman un fallecido tras naufragio en Puerto Caimito

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se mantiene dando seguimiento continuo a la situación de la nave Anchovetas II, la cual sufrió un siniestro a 4 millas náuticas al sureste de Puerto Caimito.

Como resultado de este hecho, se reporta formalmente el rescate de 8 personas con vida y el lamentable fallecimiento de una 1 persona. En estos momentos, los estamentos de seguridad y rescate mantienen activas las operaciones de búsqueda de otras 2 personas que continúan desaparecidas.

Por otra parte, los reportes técnicos confirman que, hasta el momento, no se ha registrado contaminación en la zona del incidente.

La AMP, a través de sus direcciones técnicas, ya ha iniciado la investigación correspondiente para determinar las causas del suceso, de estricto acuerdo con las disposiciones del Código de Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La institución reitera su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y continuará actualizando la información conforme avancen las labores de búsqueda y las investigaciones.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa a la ciudadanía que se mantiene dando seguimiento continuo a la situación de la nave Anchovetas II, la cual sufrió un siniestro a 4 millas náuticas al sureste de Puerto Caimito.

Como resultado de este hecho, se reporta formalmente el rescate de ocho (8) personas con vida y el lamentable fallecimiento de una (1) persona. En estos momentos, los estamentos de seguridad y rescate mantienen activas las operaciones de búsqueda de otras dos (2) personas que continúan desaparecidas.

Por otra parte, los reportes técnicos confirman que, hasta el momento, no se ha registrado contaminación en la zona del incidente.

La AMP, a través de sus direcciones técnicas, ya ha iniciado la investigación correspondiente para determinar las causas del suceso, de estricto acuerdo con las disposiciones del Código de Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

La institución reitera su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y continuará actualizando la información conforme avancen las labores de búsqueda y las investigaciones