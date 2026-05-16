Son Heung-min es convocado por Corea del Sur

El veterano Son Heung-min jugará con Corea del Sur su última Copa Mundial, según anunció el seleccionador Hong Myung-bo, quien dio a conocer su lista de 26 jugadores.

Esta es la undécima participación consecutiva de Corea del Sur, una racha que se remonta a 1986.

Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, y el defensa del Bayern de Múnich, Kim Min-jae, también figuran en la lista para el torneo de 48 equipos.

El seleccionador Hong convocó al influyente centrocampista Hwang In-beom, a pesar de que la estrella del Feyenoord se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo.