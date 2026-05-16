Líder del Estado Islámico murió en una misión entre Estados Unidos y Nigeria

Fuerzas estadounidenses y nigerianas abatieron a un líder del Estado Islámico en Nigeria durante una misión en conjunta, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump dijo que la operación, en el país más poblado de África, fue abatido Abu Bakr al-Mainuki que era el segundo al mando del Estado Islámico a nivel mundial y que «creía que podía esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades».

Al-Mainuki era considerado la figura clave en la organización y financiación del Estado Islámico, y había estado planeando ataques contra Estados Unidos y sus intereses, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a compartir información sensible.

El presidente nigeriano Bola Tinubu confirmó la operación y declaró que Al-Mainuki murió junto con «varios de sus lugartenientes, durante un ataque a su complejo en la cuenca del lago Chad».