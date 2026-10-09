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Conoce todo lo que trae la Agenda Cultural del 9 al 16 de octubre

Published

14 horas atrás

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El Ministerio de Cultura dio a conocer la cartelera oficial de eventos culturales de la semana del 9 al 16 de octubre de 2026. La oferta artística nacional abarca producciones del Festival Nacional de Teatro, presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Sinfónica Juvenil, proyecciones cinematográficas, talleres comunitarios, exposiciones en museos y festividades folclóricas en diversas provincias.

Festival Nacional de Teatro, artes escénicas y oferta musical

Las artes escénicas mantendrán un papel protagónico durante la semana con la celebración del Festival Nacional de Teatro, que incluirá obras inclusivas para personas sordas en Las Tablas, talleres de teatro comunitario y puestas en escena como «¿Quiénes hacemos teatro en Panamá?» en el Teatro ANAM y «La Mayor es la Mayor» en el Teatro En Círculo.

En el ámbito musical destacan:

  • Conciertos sinfónicos: La Orquesta Sinfónica Juvenil de Panamá presentará un Concierto de Películas, mientras que la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará una selección de Música de películas en el Ateneo de Ciudad del Saber. Asimismo, la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana ofrecerá un concierto en la Parroquia San Gerardo Mayela.
  • Teatro musical y homenajes: La cartelera incluye el musical «Mamma Mia» en el Teatro Pacific, el recital «Huellas un Alma Panameña», el tributo «La música de Henry Rose» en el Teatro Nacional y un homenaje a la tradición Calypsonian en el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro.

Cine, artes visuales y talleres formativos

La programación de artes visuales, cine y literatura se desplegará en diversos centros culturales y museos de la capital:

  • Cine e industria: Destaca la inauguración de la sala IFF Panamá en el Museo del Canal con la proyección de «El secreto de sus ojos», junto a la presentación del proyecto cinematográfico y musical «Los Nietos del Jazz».
  • Exposiciones y galerías: El Museo de Arte Contemporáneo albergará la exposición «Eterno florecer de un cuerpo encantado» e inaugurará la instalación «La Revuelta». Por su parte, el Museo del Canal presentará la muestra «Tiburones y rayas y quimeras» y la obra «El Jardín de Mr. Brown», mientras que el Banco Nacional exhibirá la muestra «Algo que contar» de Jorge Chen Teng.
  • Formación y lectura: Se impartirán talleres de mola en papel en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, programas de capacitación en MIM Academy, sesiones de narración oral (Kamishibai y Hora del cuento) y el círculo de lectura «Guaraní, lee» en bibliotecas públicas.

Festivales folclóricos, tradiciones y eventos familiares

El patrimonio cultural y las actividades comunitarias contarán con espacios en distintas regiones del país:

  • Festividades y tradiciones: Destaca la celebración del Festival Nacional del Ternero Guapo en Antón, la Expo Pollera y el Festival Oktoberfest Panamá 2026 en Mi Pueblito, a las faldas del Cerro Ancón.
  • Jornadas familiares: La agenda incluye la feria «Amo Mi Mascota» en el Parque Omar, el espectáculo «PAW Patrol en Vivo», talleres integrales en Cativá (Colón) y clases de danza folclórica en la Casa Cultural de Curundú.

El Ministerio de Cultura recordó a la ciudadanía que la programación completa y la inscripción de eventos están disponibles a través de la aplicación móvil oficial MiCultura

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