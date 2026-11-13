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Comienza una variada agenda cultural del 13 al 20 de noviembre

Published

16 horas atrás

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El panorama cultural panameño contará con una diversa programación de actividades del 13 al 20 de noviembre de 2026, abarcando proyecciones cinematográficas, festivales gastronómicos y urbanos, talleres educativos, producciones teatrales y presentaciones musicales en diversos puntos del país.

Cine, teatro y danza para iniciar la jornada

Las actividades abren el 13 de noviembre con la Muestra de Cine Panameño a beneficio de ACAMPADOC en la Universidad de Panamá, el ballet ‘El Sueño de Clara’ en el Teatro Balboa, la proyección del filme ‘Una Quinta Portuguesa’ en el Museo del Canal y desfiles patrios en el Campus de Ciudad del Saber. En las artes escénicas, la cartelera presenta las obras «Histeriotipos» en el Teatro La Plaza, «Dinosaurios» en el Teatro AMMA y «El día que me la enterraron» en el Teatro Estrellas, acompañadas por la Gala Típica Esplendor de Lo Nuestro en el Hotel El Panamá.

Festivales, talleres y gastronomía comunitaria

Para el 14 de noviembre, la oferta incluye el Festival Gastronómico ‘Panamá Pica 2026’ en el Parque Omar, el Festival Urbano ‘Dripland’ en el Centro de Convenciones Atlapa, el Festival del Chicheme Colonense 2026 en el Centro de Arte y Cultura de Colón y el Festival de Escritores ‘Literatura Descarriada’ en la Biblioteca Roberto F. Chiari del Canal de Panamá. Asimismo, la ciudadanía podrá participar en el taller para confeccionar tembleques en Casa Soldado, asistir a un conversatorio sobre el proceso creativo con el artista Rubén Lozano en la Fundación Casa Santa Ana y disfrutar del concierto de la Latin Big Band en la Ciudad de las Artes.

Música, teatro nacional e iniciativas de formación

Entre el 15 y el 17 de noviembre, la agenda contempla el Festival Patriótico en el Centro Turístico Mi Pueblito, la puesta en escena del musical ‘Erika Ender’ en el Teatro Nacional de Panamá, la presentación de baile ‘Travesías’ y el inicio de la Semana de la Música con clases maestras en la Ciudad de las Artes. Durante estos días también se impartirá el Taller de Afiche Cinematográfico facilitado por Martín Lehmann en el Ministerio de Cultura y se realizarán conversatorios sobre el arte universitario en la Galería Manuel E. Amador.

Cierre de semana con patrimonio, cine universitario y conciertos

En el tramo final de la programación, del 18 al 20 de noviembre, la Universidad de Panamá acogerá el Unicine Festival 2026 y el Concurso de Solfeo 2026. Por su parte, el Museo del Canal albergará una conferencia sobre los 25 años de la Convención de la UNESCO de 2001 enfocado en el patrimonio cultural subacuático de Panamá. La semana culminará con la Gran Gala de Premiación de Concursos en la Ciudad de las Artes y el concierto de aniversario del Consort Lilium titulado ‘Desde mis raíces’ en la Iglesia San José.

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